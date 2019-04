Venerdì 3 maggio prende il via l'Europeo Under 17, con l'Italia tra le grandi protagoniste della competizione. La squadra azzurra è in partenza per l'Irlanda e il commissario tecnico Nunziata ha diramato la lista dei convocati per le partite contro Germania, Austria e Spagna, in un girone che può regalare, con la qualificazione, anche la qualificazione ai prossimi Mondiali di categoria. Ecco l'elenco dei convocati:



PORTIERI- Manuel Gasparini (Udinese), Marco Molla (Bologna).

DIFENSORI- Christian Dalle Mura (Fiorentina), Francesco Lamanna (Juventus), Lorenzo Moretti (Inter), Lorenzo Pirola (Inter), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Iyenoma Destiny Udogie (Hellas Verona).

CENTROCAMPISTI- Alessandro Arlotti (Monaco), Michael Brentan (Juventus), Samuel Giovane (Atalanta), Simone Panada (Atalanta), Niccolò Squizzato (Inter), Franco Heubang Tongya (Juventus), Nikola Sekulov (Juventus).

ATTACCANTI- Nicholas Bonfanti (Inter), Lorenzo Colombo (Milan), Nicolò Cudrig (Brugge KSV), Sebastiano Esposito (Inter).