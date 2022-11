L’Italia è ancora fuori dalla fase finale del mondiale, per la seconda volta consecutiva, e mentre le 32 partecipanti preparano la rassegna iridata, la formazione di Roberto Mancini disputerà due amichevoli per concludere il 2022. La prima avrà luogo a Tirana contro l’Albania del ct italiano Edy Reja. Quote favorevoli agli azzurri per gli esperti, che vedono il successo di Bonucci e compagni a 1,44, quota che sale leggermente, a 1,45. Il pareggio oscilla tra 3,90 e 4, mentre la vittoria dei padroni di casa si gioca tra 6,80 e 7,60. Nei precedenti, la formazione albanese non è mai riuscita a segnare agli Azzurri, dato che rende il No Goal favorito a 1,54, sul Goal offerto 2,25. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c’è lo 0-1 – come nell’ultimo precedente in Albania – a 5,60, sale a 7,50 l’1-1, mentre la vittoria per 2-1 a favore di Kumbulla e compagni vale 23 volte la posta.