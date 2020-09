Italia in ansia: sul finire del primo tempo della sfida contro l'Olanda, infatti,. Al 43' della gara di Amsterdam, il centrocampista della Roma ha lasciato il campo dopo aver rimediato una botta al ginocchio destro - operato a gennaio - e aver subito un brutto movimento sul ginocchio sinistro, restando a terra per qualche minuto in seguito a uno scontro di gioco con Van de Beek.Zaniolo è rientrato in panchina sulle proprie gambe: nelle prossime ore gli accertamenti del caso.Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, tanto l'entourage quando la famiglia e la Roma si sono messi in contatto con il giocatore,. Al termine del match, ai microfoni di Rai Sport, il prof. Ferretti ha dichiarato: "Distorsione importante del ginocchio, aspettiamo domani per la diagnosi definitiva. E' una distorsione di una certa importanza, lui e noi siamo molto preoccupati". ​In conferenza stampa, il ct Mancini ha dichiarato: "Appena successo era molto preoccupato, ora era più sereno, non aveva grande dolore. Spero non sia qualcosa di grave".- Tramite Twitter, la Roma ha annunciato: "AS Roma può confermare che Nicolò Zaniolo ha subito un trauma al ginocchio sinistro durante la sfida di lunedì sera tra Italia e Olanda. Martedì, dopo essere tornato a Roma, il giocatore si sottoporrà a test diagnostici per valutare l'entità dell'infortunio".