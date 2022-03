Avanti insieme. Manca ancora l'ufficialità, che potrebbe arrivare oggi nella conferenza stampa della vigilia dell'inutile e dolorosa partita contro la Turchia, ma i segnali vanno in una sola direzione, Roberto Mancini è tornato sui suoi passi ed è pronto a guidare l'Italia fino al 2026. La delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar non è svanita, la voglia di continuare il percorso è però superiore di qualsiasi pugno in faccia. Salvo sorprese l'attuale ct resterà in sella per continuare il progetto, per rinnovare la Nazionale.



COME SI CAMBIA - Rinnovamento, non rivoluzione. Perchè Mancini è convinto che la base sia solida. Serve qualche ritocco, nella scelta tattica e, soprattutto, negli uomini. In attesa del recupero di Spinazzola e Chiesa, cambieranno alcune gerarchie, soprattutto in attacco. Via Insigne e Immobile, che non hanno pienamente convinto, spazio a Scamacca e Zaniolo, più il jolly Raspadori, che può giocare in tutti i ruoli del tridente. La 'nuova' Italia ripartirà dal 4-3-3, ma potrebbe avere sfumature di 4-2-3-1: molto dipenderà dagli interpreti in mezzo al campo, dove solo Verratti resta intoccabile. Stare fuori dal Mondiale fa male, ma bisogna andare avanti, guardare ai prossimi impegni. Mancini ha messo nel mirino Wembley, dove l’Italia tornerà l’1 giugno per giocarsi la Coppa Intercontinentale contro Messi nella sfida tra chi ha vinto l’Europeo e la Copa America, e le sfide contro Inghilterra, Ungheria e Germania in Nations League, tra il 4 e l'11 giugno.