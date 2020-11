Alessandro Bastoni, difensore dell'Italia e dell'Inter, parla a Rai Sport dopo la vittoria sull'Estonia: "È un sogno che diventa realtà. Non abbiamo preso gol, sono soddisfatto. Sentivo parlare Bonucci, per me è un grande piacere. Lo ammiro tanto, cerco di apprendere il massimo da tutti".



SULLA PARTITA - "Nessuna partita è facile a questi livelli. Giocare all’Inter ti permette di sfidare avversari di livello, ma in campo internazionale niente è scontato, sono contento di aver chiuso con un clean sheet".



SULLA CRESCITA - "Io sono molto soddisfatto, mi sento di essere cresciuto tanto con Conte. Mi sta dando fiducia. Aver giocato in Champions mi rende orgoglioso del mio percorso".