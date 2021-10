IL TABELLINO

primo in classifica nel ranking Fifa. Probabilmente un pareggio (e la soluzione ai rigori) avrebbe rappresentato un esito più equo (i belgi hanno colpito due traverse e un palo), ma non avrebbe cambiato la. Già lo si sapeva, ma una volta di più abbiamo capito che, anche se quest’ultimo non ha propriamente brillato.e illuminato da un sole invitante. Poco più tardi è stato Batshuayi a tirare alto dal limite dell’area.: Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Locatelli, Pellegrini; Berardi, Raspadori, Chiesa -esercitando una pressione sulla trequarti e provando ancora il tiro prima con Berardi (17’ Courtois respinge) e poi con Raspadori (20’, Courtois devia).che si fa vivo verso la metà del primo tempo con un colpo di testa di Carrasco da angolo (parata di Donnarumma) e poi con una grossa occasione: Batshuayi lavora la palla sul limite dell’area, poi cede aE’ un episodio, che sarebbe potuto diventare determinante, ma pareggiato alla fine del tempo (45’) da un lancio fantastico di Berardi per. L’esterno della Juve fila verso Courtois che, sul diagonale, riesce miracolosamente a metterci la punta del piano.o. Anche perché, per scelta (come l’Italia) o per necessità, anchecon Alderweireld, Denayer e Vertonghen davanti a Courtois; Castagne, Tielemans, Witsel e Saelemaekers a centrocampo; Vanaken, Batshuayi e Carrasco davanti.(calcio d’angolo di Berardi, allontanato da Tielemans, destro dal limite dell’interista e palla nel sacco). Secondo, perché poco prima dell’ora di gioco il c.t. Del Belgio, Martinez, fa entrare De Bruyne e Ketelaere. Nello stesso minuto (59’) ie, forse non del tutto meritatamente, va a guadagnarsi un. Lo juventino punta Castagne, non ce la farebbe a saltarlo perché si allunga la palla, ma l’ex atalantino lo tocca e l’arbitro concede il tiro dagli undici metri.perché Courtois intuisce, tocca la palla, e però non riesce a fermarla.. Dentro Kean e fuori Raspadori con l’intento di tenere palla e far salire una squadra che nella seconda parte della ripresa, nonostante il doppio vantaggio, si fa troppo schiacciare dal Belgio.. Prima perde un pallone in uscita alta (68’) sui cui rimedia Bastoni, poi due volte si oppone a Alderweilder con bravura.(Barella e Pellegrini) con Jorginho e Cristante. La partita è sotto controllo, però il Belgio (81’) non rinuncia e, su imbeccata di De Bruyne,in una partita davvero poco fortunata.Sembra tutto deciso quando l’Italia va a battere un calcio d’angolo (male con Chiesa) e Courtois fa partire i suoi in contropiede. I due centrali azzurri sono fuori posizione, la difesa è mal messa, De Bruyne accende la lampada che rischiara di luce la via a, solo davanti a Donnarumma.(86’).Il Belgio crede nel pareggio (dentro Trossard per Carrasco),(avanti con Insigne al posto di Berardi e Bernardeschi al posto di Chiesa).L’Italia riesce nell’intento, i belgi passano una volta la meta campo.Marcatori: st 2' Barella (I), 20' Berardi rig. (I), 42' De Katelaere (B).Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella (25' st Jorginho), Locatelli, Pellegrini (25' st Cristante); Berardi (46' st Insigne), Raspadori (21' st Kean), Chiesa (46' st Bernardeschi). A disp. Sirigu, Meret, Chiellini, Verratti, Dimarco. Ct: Mancini.Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans (!4' st De Bruyne), Witsel, Carrasco; Batshuayi, Vanaken, Saelamaekers (14' st De Ketelaere). A disp. Mignolet, Casteels, Boyata, Lukebakio, Theate, Dendoncker. Ct: Martinez.Arbitro: Jovanovic (Serbia).Var: Fritz (Germania).Ammoniti: pt 14' Vertonghen (B), 30' Di Lorenzo (I); st 11' Witsel (B), 18' Alderweireld (B), 37' Emerson Palmieri (I).