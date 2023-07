Buona la prima per l'Italia, che ha vinto 1-0 contro l'Argentina al debutto nel Mondiale femminile. Nel post partita tutta la soddisfazione del ct Milena Bertolini: "Sappiamo come sia importante iniziare bene - ha detto ai microfoni della Rai - E' stata una partita equilibrata fino alla fine, ma le ragazze hanno meritato la vittoria. Girelli è un valore aggiunto di questa squadra, un capitano: c'è sempre, e quando entra fa quello che sa fare. Dragoni e Beccari? Le ragazze sono state brave, abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio ma erano prevedibili: se sono qui, è perché hanno qualità. Adesso ci godiamo questa vittoria, poi ci metteremo subito a lavorare per preparare il prossimo impegno".