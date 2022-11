L'Italia scende in campo domani contro l'Albania e alla vigilia dell'amichevole il capitano azzurro Leonardo Bonucci parla ai canali della Nazionale: "Le due amichevoli con Albania e Austria utili per far capire ai giovani cosa vuol dire indossare l'azzurro? Credo di sì, proprio perché saranno amichevoli contano molto l'approccio e l'atteggiamento. Quando non ci sono obiettivi questo può venire meno, proprio perché sono due amichevoli invece bisogna andare oltre questo, essere forti nell'atteggiamento e nel carattere come è stato anche l'allenamento di oggi. Devo dire che per questo sono rimasto molto sorpreso, perché c'è molto senso di appartenenza, molta voglia di mettersi a disposizione. E i giovani sono giovani talentuosi che hanno già capito cosa significa indossare questa maglia".



C'E' SPERANZA PER IL FUTURO? - "Come abbiamo già detto nelle partite di Nations League, quello che ci ha portato a vincere l'Europeo è stato l'atteggiamento, l'entusiasmo, il senso d'appartenenza, la voglia di sacrificarci per il gruppo. E purtroppo dopo l'Europeo ci sono stati piccoli dettagli che abbiamo perso per strada. Siamo caduti, adesso ci stiamo piano piano rialzando. Queste due amichevoli devono essere il proseguio di quello che è stato fatto in Nations League, grazie alle vittorie siamo alla fase finale. Adesso a noi spetta il compito di continuare su questa strada".