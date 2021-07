Roberto Mancini, allenatore dell'Italia campione d'Europa, parla in tv dopo la vittoria sull'Inghilterra ai rigori: "Siamo stati bravi. Siamo stati bravi. Abbiamo preso il gol subito, siamo andati in difficoltà ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono stati meravigliosi. E' importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Vinto giocando bene, siamo contenti di questo. Spero stiano festeggiando tutti".



DIETRO IL SUCCESSO - "E' una cosa... impossibile anche solo da pensare. I ragazzi sono stati straordinari, un gruppo meraviglioso. La partita? Non ce n'è stata una facile, questa per come si era messa era diventata difficilissima, l'abbiamo dominata. Ai rigori bisogna avere un po' di fortuna. La squadra è cresciuta tantissimo e credo che possa migliorare ancora. Un Europeo faticosissimo, siamo felicissimi per tutti gli italiani. Non ho parole per i miei ragazzi".



L'ABBRACCIO CON VIALLI - "La nostra è un'amicizia che va al di là di tutto, come quella Samp. Fummo sfortunati allora, oggi si è chiuso un cerchio. L'amicizia che si è creata tra i miei ragazzi è incredibile".



SU COSTACURTA - "Mi ricordo il giorno in cui è venuto a casa e abbiamo parlato. Per fortuna è andato tutto bene".