In onda dal 5 novembre in esclusiva su Sky Documentaries (e dal 7 su Sky Sport Uno), "Mondiali 2006 - Destino Azzurro", la docu-serie Sky Original in quattro puntate, prodotta da Wildside e Sky, diretta da Luca Severi, da un'idea di Alessandro Mamoli e con la consulenza sportiva di Paolo Condò. Guarda in esclusiva questa clip in cui Gigi Buffon e Fabio Cannavaro raccontano l'importante dell'allora c.t. Marcello Lippi: "Psicologo sopraffino".