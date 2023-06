Marco Carnesecchi, portiere dell'Italia Under 21, ha parlato dopo la sconfitta degli azzurrini all'esordio contro la Francia nell'Europeo di categoria. Queste le sue parole a Rai Sport: "Siamo stati superiori ma non è bastato, adesso pensiamo alle prossime partite. Le parate fatte non mi interessano, sono triste per il risuiltato. Dobbiamo andare avanti e la partita contro la Svizzera sarà come una finale. Dobbiamo recuperare bene dopo una gara molto dispendiosa e farci trovare pronti per la prossima sfida".