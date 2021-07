Un'altra brutta tegola per l'Italia in questo Europeo. Dopo il grave incidente occorso a Leonardo Spinazzola nel quarto di finale contro il Belgio, nel corso della finale di Wembley contro l'Inghilterra Federico Chiesa è stato costretto ad alzare bandiera bianca a circa 10 minuti dal 90°. Dopo uno scatto per provare a penetrare nell'area di rigore avversaria, il calciatore della Juventus è entrato in contatto con Walker, che stava cercando di recuperare, e si è procurato una distorsione alla caviglia destra.



Vano il tentativo dell'attaccante azzurro di tenere duro e di stringere i denti, con Roberto Mancini costretto alla sostituzione all'84° in favore di Bernardeschi. Un altro episodio estremamente sfortunato per gli Azzurri nel corso di Euro 2020.