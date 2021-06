Giorgio Chiellini, capitano e difensore dell'Italia, ora ai box per un piccolo problema muscolare, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Galles: "Sarà la nostra ultima partita a Roma, siamo felici perché le prime due partite le abbiamo fatte alla grande, vogliamo chiudere allo stesso modo la terza. Viviamo una grande parentesi italiana, di nuovo allo stadio con i tifosi e siamo con la gente qui e con la nazione intera. I cambi? Ne cambiamo 8? Anche durante questi anni abbiamo sempre cambiato tanto. Infortuni, squalifiche, nuovi giocatori... abbiamo cambiato tante formazioni e se veniamo da questa serie un motivo c'è. Il gruppo è sano e c'è. Gli ottavi? Vediamo nei prossimi giorni, sicuramente ci sarò. Se in campo o in panchina, vedremo. Ma sto abbastanza bene".