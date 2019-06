Italia-Cina 2-0





ITALIA



Giuliani 6,5: tanta apprensione ma pochi pericoli concreti, lei si fa trovare sempre pronta e reattiva come sulla conclusione dalla distanza di Wang Yan.



Guagni 7: l'Itala si abbassa nel finale di primo tempo, la sua chiusura su Gu è provvidenziale. Nel secondo tempo ferma tutto quello che passa dalla sua parte.



Gama 7: rischia in area su Wang Shan Shan, cresce con il passare dei minuti e nella ripresa è insuperabile.



Linari 8: è la vera muraglia italiana. Chiude ogni buco, non concede nulla alle attaccanti cinesi e regala a Giuliani un pomeriggio relativamente tranquillo.



Bartoli 7: provoca il primo gol con il contrasto con Peng, che avrebbe meritato un rigore. Spinge con costanza, puntuale ed elegante in copertura.



Bergamaschi 6: prende colpi, si rialza, lotta e va vicina al gol. Preziosa (dal 63' Mauro 6: ingresso con piglio, tiene alta la squadra).



Giugliano 5,5: una buona imbucata, via via si fa vedere sempre meno e non riesce a far girare la squadra..



Cernoia 6: ordinata, precisa, senza sbavature la sua partita.



Giacinti 7,5: assoluta trascinatrice. Un gol annullato, uno fatto e altri sfiorati, i pericoli arrivano tutti dai suoi piedi.



Girelli 5: un filtrante per Giacinti e poco altro, Bertolini la cambia a pochi minuti dalla fine del primo tempo (dal 39' Galli 7: entra nel finale di primo tempo, nella ripresa firma il raddoppio con una grande conclusione dalla distanza).



Bonansea 5: irriconoscibile rispetto alle ultime uscite, sbaglia molto (dal 70' Rosucci 6: entra e dà ordine al reparto.



Ct Bertolini 7: non sbaglia una scelta. Punta su Giacinti e questa sblocca l'incontro, nel finale di primo tempo cambia Girelli con Galli e questa, nella ripresa, firma il raddoppio. Se le Azzurre volano con merito ai quarti, molto si deve anche al lavoro della loro guida tecnica.



CINA



Peng Shimeng 5

Han Peng 5

Wu H.Y. 5

Lin Y. P. 5

Liu Sh. Sh. 5

Wang Shan Shan 6 (dal 61' Song Duan 6)

Zhang R. 5,5

Wang Yan 6,5 (dal 63' Yao Wei 6)

Gu Y. Sh. 5 (dal 45' Yang Li 6)

Wang Shuang 5

Li Ying 6,5



Ct Jia Xiuquan 5





@Albri_Fede90