A Coverciano è partito lo stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale: al lavoro il primo gruppo agli ordini del ct Roberto Mancini (in foto. Credits: Getty for FIGC). L'allenatore ha convocato trenta giocatori che si affronteranno domani in una sfida ‘in famiglia’.



Ad assistere alla seduta anche gli allenatori delle Nazionali maschili dall’Under 15 fino all’Under 21 (ovvero Massimilano Favo, Daniele Zoratto, Bernardo Corradi, Daniele Franceschini, Alberto Bollini, Carmine Nunziata e Paolo Nicolato), insieme al coordinatore delle stesse Nazionali giovanili maschili, Maurizio Viscidi,



La prima seduta di allenamento dello stage ha visto coinvolti 28 giocatori di Serie B oltre a Gaetano Pio Oristanio del Volendam e a Wladimiro Falcone, portiere del Lecce. Da domani pomeriggio e fino a giovedì mattina toccherà invece ai calciatori di A e a coloro che militano all’estero. Lo stage vuole agevolare la transizione in Nazionale maggiore ed espandere la base dei calciatori selezionabili.