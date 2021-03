Daniele De Rossi, membro dello staff di Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, parla a Rai Sport prima della sfida contro l'Irlanda del Nord, prima gara di qualificazione a Qatar 2022: "Ho un ricordo brutto, che è quello dell'ultimo Mondiale, che abbiamo saltato. E questo deve essere un monito, un campanello sempre vivo nella nostra mente, non possiamo sbagliare. Siamo sicuramente la squadra migliore del girone, ma non esistono avversari facili. Il Mondiale 2018? Non avremmo questo amore per questa maglia se non ci bruciasse così tanto. A livello personale sarebbe stato il mio quarto mondiale, non è una cosa da tuti i giorni. Non è che ci penso sempre, ma quando indosso questi colori... è una ferita che brucia.



IL NUOVO CALCIO - "Ho riassaporato l'aria del calcio. Venivo da un calcio senza mascherine, ora ci sono. Ora è più difficile farlo. Sto cercando di imparare e se possibile spero di dare un mio contributo a questo staff, che mi ha accolto alla grande. Cercherò di impegnarmi".



SU MANCINI - "Lavoro soft e leggero dopo i tanti impegni dei ragazzi. Si vede l'impostazione del calcio che il mister ha in testa, è applicato al possesso palla, è un calcio che mi entusiasma e che voglio imparare sempre di più".