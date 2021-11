Il gol di Di Lorenzo non è bastato all'Italia per conquistare la vittoria contro la Svizzera. Il terzino del Napoli volta pagina ed è già concentrato alla gara di lunedì con l'Irlanda del Nord: "Sarà una trasferta complicata - ha detto a Rai Sport - Abbiamo due giorni per prepararla e dobbiamo vincerla a tutti i costi per andare al Mondiale".



CON LA SVIZZERA - "Siamo entrati contratti e abbiamo preso troppi contropiedi, poi ci siamo ripresi e abbiamo fatto una buona gara. Dispiace per il pareggio, ma lunedì ci rifaremo con una grande gara. Il gol? Mi fa piacere, ma sono contento solo a metà. Jorginho è un grande campione e il nostro rigorista, lo aiuteremo a superare questo momento".