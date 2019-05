Reduce dal successo con la Svizzera nell’amichevole disputata mercoledì allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara (3-1 con gol di Galli, Girelli e Sabatino), la Nazionale Femminile tornerà a radunarsi domani mattina alla vigilia della partenza per il Mondiale.



Alle 11.30 una delegazione guidata dal presidente federale Gabriele Gravina, dalla Ct Milena Bertolini e formata dalle calciatrici e dallo staff sarà ricevuta nel Cortile d’onore di Palazzo Madama, dove il presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati saluterà la squadra. Nel pomeriggio poi la Nazionale si trasferirà al Mancini Park Hotel di Roma per scattare la foto ufficiale con la divisa ‘Emporio Armani’ e per sostenere una seduta di allenamento che sarà aperta alla stampa per i primi quindici minuti.



Dopo una cerimonia di saluto organizzata con Aeroporti di Roma, la squadra di Milena Bertolini partirà nel primo pomeriggio di domenica alla volta della Francia: domenica 9 giugno (ore 13) farà il suo esordio a Valenciennes con l’Australia per poi affrontare venerdì 14 giugno (ore 18) la Giamaica a Reims e martedì 18 giugno (ore 21) il Brasile ancora a Valenciennes. Accederanno agli Ottavi di Finale del torneo iridato le prime due di ciascun girone e le quattro migliori terze classificate. Il Mondiale, che sarà trasmesso sui canali Rai (15 gare) e Sky (52 incontri, 37 in esclusiva), metterà in palio anche tre posti, destinati alle tre migliori classificate tra le nazionali europee, per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.