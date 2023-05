, con gli ultimi 180' di campionato e le finali delle coppe europee che avranno Roma, Fiorentina ed Inter come protagoniste., subito dopo la conclusione di un Mondiale Under 20 che vede ancora gli Azzurrini di Nunziata tra le protagonista.che vedrà l'Italia di Mancini nuovamente protagonista dopo l'ultima edizione di Milano e Torino: il giorno dopo i campioni d'Europa in carica affrontano nuovamente la Spagna nella seconda semifinale (l'altra è Olanda-Croazia).che manca dal lontano 2004, mentre l'ultima partecipazione ai Giochi Olimpici per l'Italia è di 4 anni più tardi. Ecco perché molte attenzioni sono rivolte alle obiettivo Parigi 2024.e l'impressione è che nella scelta dei calciatori da convocare per la Nations League in Olanda terrà conto pure delle esigenze dell'Under 21 e delle richieste della Federcalcio di mettere a disposizione qualche rinforzo di lusso. In quest'ottica,La Nazionale A, che si radunerà in Sardegna dal 5 al 9 giugno per poi trasferirsi a Coverciano, consegnerà alla Uefa la lista dei 23 per la Nations League il 5 giugno (con la possibilità di modificarla fino al 14, giorno prima dell'esordio con la Spagna), ripartirà da alcune certezze come Jorginho e Verratti in mezzo al campo, ma anche dal ritorno di Chiesa, Berardi e Politano rispetto all'ultima tornata di convocazioni di marzo.- Secondo Il Corriere dello Sport,mentre resta in dubbio Bonucci, fermato da diversi problemi fisici nel corso della stagione. Scalvini in bilico, Luiz Felipe e Buongiorno inseguono. Da battezzare un esterno destro: Mazzocchi spera, Zappacosta o Zanoli possibili sorprese. Attenzione poi alla possibile chiamata di Lucas Piton del Vasco da Gama se uno tra Parisi e Udogie sarà concesso all'Under 21.(che insieme ad Acerbi, Dimarco, Bastoni e forse Darmian sarà disponibile non prima dell'11 giugno, feste Champions permettendo),, la FIGC è al lavoro dal punto di vista diplomatico per convincere il Tigre - che il 7 giugno è impegnato in un match di Copa Sudamericana - a liberare da subito Retegui, mentre, parzialmente rilanciata dalla cura Galatasaray. I quattro portieri infine saranno Donnarumma, Meret, Vicario e Provedel.