Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Olanda-Italia, gara che assegnerà il terzo posto nelle finals di Nations League: "Sono orgoglioso di far parte del futuro di questa Nazionale, l'importante è far capire ai giovani l'importanza di star qui, di questa maglia. Abbiamo giovani forti e bisogna star sereni, i risultati arriveranno sicuramente".



Ci racconti bene le ultime dichiarazioni commentare ieri da Mancini

"Sono felice quando l'Italia vince, assolutamente. Purtroppo era palese, ma qualcuno ha voluto strumentalizzare le parole mie e quelle di Acerbi. Il mio discorso era incentrato sul ritrovare spensieratezza e divertimento nel giocare la palla, non è certo un problema essere qui o c'è un problema durante gli allenamenti. L'hanno capito tutti tranne uno e questo ci ha dato molto fastidio, per fortuna il mister è intelligente e ci siamo fatti una risata su. Non ci facciamo destabilizzare da nulla, continuiamo a lavorare duro e i risultati arriveranno".