Sono previste modifiche nella lista dell'Italia di Roberto Mancini per affrontare le 3 partite di questa sosta. Il primo a uscire dai convocati è stato Manuel Lazzari, infortunatosi sabato pomeriggio in Lazio-Spezia. Al suo posto il Mancio ha chiamato Davide Calabria, che torna così in Nazionale dopo le due presenze raccolte a novembre 2020. Il secondo che dovrebbe uscire dalla lista, secondo il Corriere Granata, è Andrea Belotti: il Gallo ha lasciato Coverciano poco dopo essere arrivato a causa di un infortunio rimediato in Fiorentina-Torino. Lo scontro con Martinez Quarta ha causato guai al perone per Belotti, che dovrebbe rimanere fuori diverse settimane ed è rischio per la terza giornata di campionato contro la Salernitana. Sale quindi a due il bilancio degli infortuni per l'Italia, con Lazzari e Belotti costretti a rinunciare alla maglia azzurra.