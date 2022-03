quanti anni avevate quando l'Italia giocò l'ultima partita di un Mondiale? E a che età risale il vostro primo ricordo di una partita della Nazionale ai Mondiali? Chi vi scrive ha 34 anni, ha ricordi purtroppo nitidi del Mondiale del 2014 in Brasile e del flop degli Azzurri di Prandelli e la prima immagine di un'Italia al Mondiale (al netto di qualche sprazzo visto su cassetta di Italia 90) risale al 1994 e al gol di Baggio contro la Nigeria. L'età che avanza? Sicuramente, ma questo doppio gioco; dall'altro sul fatto che sono già 8 anni che l'Italia non si qualifica a un Mondiale e, se tutto andrà diversamente dalle ultime due edizioni,riempito in parte dalla vittoria dell'Europeo, ma cheche soffre di conseguenza i sempre meno italiani selezionabili e utilizzabili nei nostri campionati giovanili, e quindi nelle relative Nazionali Under,, il presidente di una Figc che, a suo dire, non si tira indietro in questo momento difficile. Eppure è proprio il numero 1 del nostro calcio a tracciare linee guida che sa di non poter portare avanti. Il calcio giovanile italiano è in difficoltà da anni, i ragazzi sono sempre meno liberi, non crescono più con un pallone in manoTornando al nostro gioco iniziale ed abbasando a 4 anni l'età dei primi ricordi,(non che quelli del 2010 rappresentino un buon ricordo, anzi).E Gravina si lamenta di una nazionale sempre meno seguita e sempre più in difficoltà? Senza una svolta immediata, partendo nuovamente dal basso, sarà difficile invertire questa tragica rotta e l'assenza ad un Mondiale potrebbe diventare un'inquietante abitudine.