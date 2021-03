Prima convocazione in Nazionale per, il difensore dell'racconta ai canali ufficiali degli Azzurri le dieci prime volte della sua carriera."Sono rimasto veramente felice, per me è un'opportunità unica e avere questa possibilità ed essere qui oggi è un sogno"."Sono già un po' di anni (ride, ndr). Da piccolino, appena ho iniziato a camminare avevo già un pallone al piede"."Mio papà era un attaccante, io ho fatto il difensore ma sono sicuro che lui sia felice di quello che sono riuscito a fare in qui"."A 13 anni quando sono uscito dal mio paese per fare un provino a 1000 km di distanza"."2014 a Roma, è stata un'esperienza molto bella"."La prima volta a Treviso è stata molto bella, perché la mia famiglia che è emigrata in Brasile è di lì. Per me è stato molto emozionante andare a conoscere il loro paese"."L'ho conosciuta a una festa nel 2009, è stato amore a prima vista"."Sono appassionato da piccolino, da dove vengo io mio papà mi portava a pescare e mi piace molto"."Questo è stato fatto dai tifosi dell'Atalanta che mi seguono, li ringrazio per tutto il loro sostegno"."Quando penso a Cannavaro penso al 2006 quando ha vinto il Mondiale, da capitano. Grandissimo giocatore, un idolo"."Ci tenevo a salutare i tifosi italiani: sono molto felice di fare parte di questa famiglia. Forza Azzurri!".