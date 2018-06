Il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha parlato a Rai Uno a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida amichevole tra Italia e Francia: "Siamo contenti dell'esordio della squadra contro l'Arabia Saudita, abbiamo visto dei calciatori tranquilli e determinati. Oggi è un impegno complicato contro una squadra che si sta avviando al Mondiale. Massimo rispetto per la Francia ma serve determinazione e sarà un bellissimo banco di prova per i giovani in campo".



SULLA DATA DELLE ELEZIONI - "Non è stata ancora fissata. Ci sono tante tematiche da affrontare".