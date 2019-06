Valentina, attaccante delfemminile e della, ha segnato ieri il gol dell'1-0 nell'ottavo di finale vinto dall'Italia contro la Cina. Premiata come MVP del match, la 19 azzurra ha postato la sua felicità su Instagram: "A tutta la mia famiglia, a tutte le persone che mi sono vicine ogni giorno, a tutte le persone che credono in me, a tutte le mie compagne e soprattutto a mio nonno. So quanto avresti voluto vedere questo mondiale, so quanto saresti stato orgoglioso. Manchi tanto".