È l'arbitro l'israeliano Orel Grinfeeld a dirigere Italia-Finlandia, prima partita di qualificazione a Euro 2020 in programma questa sera alle 20.45 a Udine. Ad assisterlo sono i guardalinee Dvir Shimon e Roy Hassan; il quarto uomo è Erez Papir. Di seguito gli episodi da moviola della gara analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



40’ - Bernardeschi entra in area palla al piede e cade a terra in seguito a un tocco sul piede di Vaisanen. Il contatto è evidente, ma Bernardeschi fa un passo prima di cadere e poi si lascia andare a terra. Il rigore in favore dell'Italia era netto, ma il tentativo di stare in piedi può aver ingannato l’arbitro.