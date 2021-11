Roberto Mancini perde in una sola notte Bastoni, Calabria e Biraghi che si aggiungono ai forfait di Pellegrini, Immobile, Zaniolo e Chiellini. Tanti, quindi, i cambiamenti obbligati nei convocati in vista della sfida divenuta decisiva contro l'Irlanda del Nord in cui si inserisce questa sera anche l'ultimo arrivato Davide Zappacosta.



ECCO L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), GianMarco Ferrari (Sassuolo), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma), Davide Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Danilo Cataldi (Lazio) Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).