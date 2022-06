Questa sera, a partire dalle 20.45allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e darà ufficialmente il via al proprio nuovo ciclo.cambia e tira una linea con il passato sfruttando la nuova edizione della Nations League agli esperimenti per portare l'Italia fuori dal turbine burrascoso in cui si è ricacciata dopo 4 anni (e dopo la vittoria dell'Europeo) fallendo per la seconda volta consecutiva la qualificazione ai Mondiali. Saranno 10 i cambi in campo rispetto all'11 che è uscito sconfitto per 3-0 dalla Finalissima contro l'Argentina con l'unico superstite che sarà(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Frattesi, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini.(4-2-3-1): Neuer, Kehrer, Rüdiger, Sule, Henrichs; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Müller, Sané; Werner.