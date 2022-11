Amichevole di lusso e dal retrogusto Mondiale per l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato, impegnata contro i campioni d'Europa in carica della Germania. Calcio d'inizio alle 17.30 allo stadio del Conero di Ancona.



LE PAROLE DEL CT - "Abbiamo l'ambizione di competere con i più forti, non ci interessa giocare con squadre che sappiamo di dominare. Sarà una prova caratteriale importante", ha detto il ct degli Azzurrini Paolo Nicolato in avvicinamento alla sfida.



FORMAZIONI UFFICIALI



ITALIA U21 (3-4-2-1): Carnesecchi; Pirola, Cittadini, Ruggeri; Bellanova, Rovella, Sa.Esposito, Quagliata; Cambiaghi, E.Vignato; Colombo. All.: Nicolato.



GERMANIA U21 (4-3-3): Atubolu; Fischer, Bisseck, Thiaw, Katterbach; Huseinbasic, Keitel, Krauss; Schade, Thielmann, Samardzic. All.: Di Salvo.