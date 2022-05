Sul campo ‘Enzo Bearzot’ di Coverciano, la Nazionale azzurra Under 16 ha battuto i pari età iberici al termine di una gara dalle mille emozioni, che ha visto i ragazzi di Zoratto andare sul doppio vantaggio prima di subire la rimonta ospite, chiudendo poi il confronto con il definitivo sigillo del 3-2 grazie alla firma di Scotti. “– ha sottolineato a fine gara il tecnico degli Azzurrini,È una grandissima soddisfazione, contro un avversario di livello; una bella gioia anche a livello personale, considerando che, da tecnico azzurro, in dodici anni non avevo mai vinto contro la Spagna”.- Nonostante il caldo, la Spagna inizia subito la gara con il piede premuto sull’acceleratore, costruendo la sua prima occasione dopo appena tre minuti di gioco: su un’azione confusa nell’area azzurra, la conclusione di Rajado da buona posizione non inquadra però lo specchio della porta difesa da Tommasi. La reazione italiana non si fa attendere, con un contropiede - condotto da Ragnoli Galli appena un paio di minuti più tardi - che chiama in causa Vara alla risposta di piede. Il duello tra l’attaccante azzurro e l’estremo difensore spagnolo si replica sette giri di lancette dopo: questa volta, dopo una bella azione corale dei ragazzi di Zoratto, Vara è bravo con i guantoni a respingere l’assalto italiano. È solo il preludio al vantaggio azzurro:Le due squadre continuano a imprimere alla gara un ritmo molto alto, affrontandosi a viso aperto e regalando al pubblico presente – ma anche a quello che ha potuto seguire la sfida in streaming, sul sito figc.it – uno spettacolo gradevole fatto di continui ribaltamenti di fronte.La ripresa si apre con un vero e proprio gioiello che manda in estasi Coverciano:. Proprio quando l’Italia sembra in pieno controllo della gara, arriva però l’episodio che stravolge la trama del match., bravo a svettare più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo: è la rete cambia completamente l’umore iberico e di conseguenza l’inerzia della gara, con gli Iberici adesso molto più propositivi.I ragazzi di Zoratto sembrano aver subito psicologicamente il doppio colpo, ma un’amnesia difensiva spagnola riporta avanti gli Azzurri nel momento più delicato:Per l’attaccante del Milan si tratta del meritato premio personale per una partita di grande sacrificio e agonismo. Nel finale la girandola delle sostituzioni e la pressione spagnola alla porta azzurra non modificano però più l’esito della gara: i ragazzi di Zoratto resistono a tutti gli assalti, difendendosi con ordine e portando a casa un risultato di grande prestigio.Giovedì 2 giugno al CPO di Tirrenia (calcio d’inizio alle ore 11,30) la seconda sfida tra queste due Nazionali promette altrettanto spettacolo.ITALIA: Tommasi; Della Mora (25’st Soldà), Sadotti (25’st Bakoune), Ramaj (17’st Zilio), Pagnucco; Fiorini (40’st Riccio), Simonetta (1’st Valdes), Mancioppi (16’st Mannini); Romano (40’st Finocchiaro); Scotti (40’st Pisano), Ragnoli Galli (17’st Ravaglioli). A disp.: Martinelli, Litti. All.: ZorattoSPAGNA: Vara (1’st Vallina); Lozano, Martin (27’st Aznar), Olmedo (20’st Fort), Roman; Morales (20’st Daniel Diaz), Diaz (39’st Lopez), Fernandez; Rajado (20’st Pradas), Esteban (39’st Alba), Martin (39’st Gonzalez). A disp.: Jimenez, Munoz, Prim, Perez. All.: LanaARBITRO: Moretti. Assistenti: Jordan e Giannetti. IV Ufficiale: PapiRETI: 14’pt Romano, 4’st Fiorini, 14’st Martin, 23’st Daniel Diaz, 26’st ScottiNOTE - Tempo di recupero: 0’pt, 3’st