Fabio Grosso parla a RaiSport dell'Italia che lotta per andare ai Mondiali: "Ci aspetta una grande partita, difficile come tutte a siamo tutti fiduciosi perché le qualità per andare al mondiale le abbiamo e faremo tutti il tifo per cui questo avvenga. Rigori? Ne abbiamo sbagliati tutti. Chi non li sbaglia non li tira".