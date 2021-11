C’è un’ospite speciale oggi in Campidoglio. E’ la Coppa del Campionato Europeo, il trofeo alzato al cielo lo scorso 11 luglio a Wembley dalla Nazionale di Roberto Mancini ed esposto oggi nell’Aula Giulio Cesare fino alle 15.30, a poche ore dalla sfida tra Italia e Svizzera in programma questa sera allo Stadio Olimpico. Il trofeo, che ieri era stato ospitato nelle sale consiliari di due municipi cittadini, il VI e il X, è arrivato questa mattina in Campidoglio insieme al presidente della FIGC Gabriele Gravina, ricevuto dal neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri.



“Grazie al presidente Gravina – ha dichiarato Gualtieri, che stasera sarà presente in tribuna allo Stadio Olimpico - per la disponibilità a condividere con i romani la Coppa degli Europei. Dopo Ostia e Torbellamonaca ieri, fino alle 15.30 oggi sarà qui in Campidoglio. E un enorme bocca al lupo agli Azzurri per stasera: Roma sarà come sempre al vostro fianco”.