dal prossimo 26 Aprile ci sarà la possibilità – in regioni gialle o arancioni - di pranzare e cenare all’aperto e recarsi (massimo due persone) da amici e parenti. Successivamente poi, dal 1° Maggio, a far visita ad amici e parenti si potrà andare in quattro, mentre dal 15 Maggio, spazio a piscine, mercati e centri commerciali. Dal 1° Giugno riapriranno le palestre e si potrà assistere ad eventi sportivi, con numero di spettatori non superiore alle mille unità all’aperto e alle cinquecento al chiuso.. Nonostante ciò, non tutte le regioni della penisola passeranno alla fascia di rischio più bassa: dovrebbero rimanere in zona rossa Puglia, Sardegna e Valle D’Aosta, che fanno registrare ancora un indice Rt alquanto elevato. Difficilmente invece usciranno dalla zona arancione Molise, Sicilia e Calabria, mentre tutte le altre sono vicine al via libera alle riaperture.Potrà essere cartaceo o digitale e varrà per sei mesi per i vaccinati, per i guariti dal covid e per chi è risultato negativo ad un tampone rapido o molecolare nelle 48 ore antecedenti alla partenza. Il sistema che si occupa del rilascio del certificato verde è la Piattaforma Nazionale DGC. In vista dell’arrivo della stagione estiva, si sta studiando anche un pass a livello europeo.. Una scelta mal digerita soprattutto dalla Lega, la quale chiedeva lo slittamento fino alle 23:00. Tuttavia la diatriba si concluderà con un nulla di fatto, come ribaditoanche dal ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli: “Nessuna discussione, il coprifuoco resterà alle ore 22:00. Quello che mi preme al momento è far sì che ci sia un ritorno a scuola in presenza al 100%”.