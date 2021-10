La Nations League avrebbe completato il percorso netto a livello internazionale di Jorginho, tra i pochi almeno sulla carta in grado di insidiare la corsa al Pallone d'Oro di Leo Messi. Poco male, la stagione di Jorginho resta da incorniciare. E tocca a lui presentare la sfida tra Italia e Belgio in conferenza stampa.



CONDIZIONE - "Sto bene. C'è sempre voglia di giocare e di aiutare la squadra. Tutte queste partite ogni tre giorni ti fanno fare fatica a recuperare, ma sto bene"



MOTIVAZIONE - "Abbiamo appena perso una partita, vogliamo tornare subito a vincere. Qui c'è mentalità vincente, la partita rappresenta una grande opportunità per migliorarci"



DIFFERENZA - "Rispetto all'Europeo abbiamo sofferto molto di meno contro la Spagna, ma a questi livelli i dettagli fanno la differenza"



BELGIO - "Primo nel ranking da anni, è una grande squadra, non è mai facile giocare con loro. Bisogna stare sempre sul pezzo. Courtois dice che non conta nulla? Non mi sento offeso, l'importante è come la prendiamo noi, come la vedono loro mi interessa poco"



PALLONE D'ORO - "Quale bambino non lo sogna, sognare in piccolo o in grande è uguale e allora meglio sognare in grande. Vincerlo sarebbe qualcosa di incredibile, quando ho iniziato era così lontano e oggi è vicino"



GIOVANI - "Giocare di più potrebbe aiutare, speriamo che i nostri ragazzi possano avere delle opportunità"