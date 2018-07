Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di SportMediaset a margine dell'evento "Premio Sportilia": "Polonia e Portogallo sono squadre forti, la Polonia ha giocatori validi e il Portogallo è campione d’Europa in carica. Ancelotti? Mi fa piacere che sia tornato e che abbia preso una squadra forte come il Napoli, Per quanto riguarda Ronaldo è bello che in Italia sia arrivato un campione, ma speriamo ne arrivino altri. Sarri? In Inghilterra tante squadre lottano per il titolo e il Chelsea è tra queste. Maurizio a Londra può fare bene"