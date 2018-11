Il ct dell’Italiaha parlato da Genk alla viglia della gara di domani tra gli Azzurri e gli USA: “Se chi ha giocato sabato sta bene, allora potrebbero giocare tutti. Aspettavamo un po' di avere tutti i giocatori che nelle prime convocazioni erano infortunati. Un esempio è Verratti. Il gruppo ha lavorato bene, bruciando un po' le tappe. C'è ancora tanta strada da fare.Penso potranno avere delle possibilità. Le difficoltà a segnare? E' un problema, perché se non lo fai non vince. Certo, siamo stati anche un po' sfortunati, con il Portogallo per esempio il portiere avversario ha fatto grandi parate. la ruota girerà prima o poi, abbiamo attaccanti che sanno buttare dentro la palla.”.