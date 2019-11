Intervistato da Rai Sport, il ct dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato del percorso di avvicinamento della Nazionale ai prossimi Europei dicendo anche la sua sul "caso" Cristiano Ronaldo



LA GARA - "Sarà una partita tosta, perché sarà una partita aperta. Per noi sarà importante per essere testa di serie. Chi vorrei ai gironi? Quando si arriva alla fase finale, tutte le squadre sono forti, strutturate. E' difficile sceglierne una. La Francia? Credo che anche loro, se dovesse capitare, non sarebbero felici di incontrarci".



I GIOVANI - "Test per i giovani? Sicuramente sì. Se la Bosnia avesse giocato sempre come hanno giocato all'andata sarebbero arrivati loro secondi. Non avranno nulla da perdere e penso che prepareranno lo spareggio".



DZEKO - "Dzeko è fra i migliori al mondo. Nonostante il fisico non è un giocatore lento e ha tutte le qualità. E' un centravanti moderno e uno degli attaccanti migliori in Europa".



IL GRUPPO - "La maggior parte del gruppo che verrà agli Europei è fatta. A meno di infortuni gravi il gruppo è pressapoco questo. Potrà cambiare qualcosina, se qualcuno farà bene all'ultimo lo prenderemo in considerazione".



CR7 - "È difficile giudicare perché un giocatore che ha le qualità di Ronaldo pensi sempre che in campo possa farti la differenza in qualsiasi momento. Veniva da un problema fisico, per me era giusto cambiarlo e sono cose che sono capitate a tutti".