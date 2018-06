Roberto Mancini, oggi a Matera per la mostra Itinerante del museo di Coverciano, evento nell'ambito di Matera 2019 Capitale della Cultura, parla ai cronisti presenti: "Mondiale? Penso che vincerà il Brasile. Impressioni? Non si possono ancora dare giudizi, la prima partita è sempre difficile per tutti. Le altre favorite? Francia, Spagna. Sorprese? Inghilterra e Belgio".



SULL'ITALIA - Mancini, poi, parla alla cerimonia: "E' una sofferenza per noi, vedendo le prime partite credo che l’Italia ci sarebbe potuta stare tranquillamente pur se non brillantissima. Arrivare alla panchina della nazionale è la massima aspirazione, essere il ct in questo momento di difficoltà per non aver centrato il Mondiale mi rende ancor più orgoglioso. Golovin? E' un giocatore giovane, molto bravo tecnicamente e ha le qualità per giocare in Italia".