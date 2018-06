Roberto, commissario tecnico dell', è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della partita persa per 3-1 dagli azzurri contro la Francia.Queste le sue parole: "Perdiamo contro una delle nazionali più forti., ma oggi non era semplice. Abbiamo avuto occasioni per il 2-2, ma oggi la differenza con loro è netta. Rispetto all’Arabia Saudita? E’ stata una partita differente, e i giocatori sono stati molto bravi.. Se continuiamo così tra un anno potremo essere sicuramente a un livello superiore. Al momento loro sono superiori fisicamente, hanno tantissimi giocatori forti e oggi hanno dimostrato il loro valore in campo.Quanto tempo servirà? È difficile dirlo, ma in questo tempo dobbiamo fare bene nelle competizioni ufficiali che dovremo affrontare.ma il fatto che sia andato meglio ci fa ben sperare per il futuro".