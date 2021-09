Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato a Rai Sport al termine della sfida pareggiata per 1-1 contro la Bulgaria



PRECISIONE E GOL - "C'è mancato di essere più precisi in zona gol. Attaccare l'area? L'abbiamo fatto tante volte. Siamo stati un po' imprecisi: sono quelle partite che se giochi anche per mezz'ora in più la palla non entra".



IL GOL - "Loro hanno difeso bene, noi abbiamo fatto il massimo. Hanno fatto un contropiede: questo è il calcio. Potevamo fare fallo, ma non eravamo messi così male. È stata una casualità".



CONDIZIONE - "Stavamo bene, dovevamo solo essere più precisi".



QUALIFICAZIONE "Avessimo vinto sarebbe stato meglio, ma domenica è una partita importante e dovremo vincerla".