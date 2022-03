C’è molta curiosità per sapere con quale Nazionale il c.t. Robertoaffronterà i prossimi impegni di giugno, dopo l’eliminazione dalla fase finale della Coppa del Mondo in Qatar e la mesta vittoria sulla Turchia di martedì sera. Personalmente- e l’ho già detto -Sia perché sono previsti rientri importanti (Spinazzola, Di Lorenzo e Chiesa), sia perché alcuni hanno deluso ancora una volta (Acerbi, De Sciglio e Zaniolo). Infine, perché, dopo la sfida con l’Argentina che varrà l’assegnazione del trofeo tra le vincenti dell’Europeo e della Coppa America.Partiamo, dunque, dalla difesa, il reparto meno coperto. Pur non essendo più quello di Wembley, dove venne proclamato miglior giocatore dell’Europeo,. Il nostro portiere a 23 anni ha ancora capacità superiori alla presunta concorrenza interna, ha qualità acrobatiche straordinarie e, soprattutto, non ha nessuna intenzione di abdicare.. Forse il passaggio al Paris Saint Germain, con relative e colossali topiche, non gli ha giovato. Tuttavia è tempo che dimostri per intero tutto il suo valore senza farsi condizionare dalle situazioni. Da destra a sinistra, invece, queste sono le scelte e le alternative, in parte obbligate, in parte naturali.Spiegazioni. Di Lorenzo è stato imprescindibile in Nazionale e lo è nel Napoli, la sua. Il vice capitano rossonero è stato chiamato poche volte in rapporto alle sue capacità e, sinceramente,. Dall’altra parte,, con la prestazione turca, ha dimostrato di meritare la convocazione fissa (due assist e una prorompente caratteristica offensiva) anche se. Chi invece eccepisce sull’età e sulla tenuta di, secondo me, sbaglia. E’ un senatore, tiene alla Nazionale come alla Juventus, ha ancora grande capacità di impostare da dietro, quando sta bene e non si lascia travolgere dalla presunzione,il quale, nonostante nell’Inter giochi a tre, è forte sia in marcatura, sia nel gioco aereo. Inoltre sa anche spingersi in avanti per provare il tiro dopo opportune combinazioni. Più problematico il tema dei sostituti.Toloi non è più esattamente un centrale, ma si può adattare anche in forza della sua versatilità a tutto campo.A centrocampo, checché se ne possa pensare, abbiamo abbondanza., il migliore anche contro la Macedonia, è una certezza anche se, a volte, porta troppo la palla.e, per me, va confermato. Un posto, però, va trovato a. La logica dice che possa essere. Il resto va valutato di volta in volta.e in Turchia ha pure segnato la rete del pareggio.Sensi deve decidere cosa fare da grande. Ruotare questi elementi dedicando grande attenzione, per esempio, a(Sassuolo) non è esercizio né ozioso, né banale. Sapendo, tra l’altro, che alle spalle premono Rovella e, pur giocando in serie B, nella Cremonese, anche lo juventino Fagioli.Il discorso più delicato riguarda l’attacco. So di andare controcorrente, ma, ovvero il capocannoniere della serie A e, due anni fa, la Scarpa d’oro dell’intera Europa. Il nodo, casomai, è che(non lo sa fare), ma con la possibilità di attaccare sempre gli spazi. Ciro ha segnato con Simone Inzaghi che metteva molto campo tra sé e la porta avversaria e segna con Sarri, un tecnico che predilige il palleggio.Tornerà a fare gol, con continuità, anche in azzurro. La sua alternativa non può che essere, giovane e potente, diverso da Ciro sia nel fisico che nelle giocate, mentre. Ai lati del tridente, a destra,(un gol sbagliato non deve portarlo alla gogna),per avere una dimensione internazionale.. A lasciarmi perplesso non è tanto la sua palese inadeguatezza nella sconfitta con la Macedonia, quanto il resto della carriera che intraprenderà approdando nella MLS. Se la serie A è poco competitiva, figurarsi il campionato nordamericano.