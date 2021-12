, ct dell', ha parlato a margine dei Gazzetta Sports Awards: "Celebriamo una cosa passata, è importante imparare dalla vittoria. Poi penseremo al Mondiale nel 2022.- "Quello che abbiamo fatto è stati incredibile, i ragazzi sono stati straordinari e vorremmo ripeterci a breve".- "Tranquillità, che il Covid se ne vada e ci lasci tornare a vivere".- "Purtroppo il calcio è questo, a volte anche se meriti di vincere non riesci e le cose si complicano. Dobbiamo rimanere tranquilli, ritrovare tutti i giocatori al massimo della forma e questo sarà fondamentale".- "Mi dispiace tantissimo, gli auguro le migliori cose. Mi spiace lasci così presto. L'ho voluto al City, è lo straniero con la media gol più alta in Inghilterra e mi dispiace debba lasciare il calcio così presto".- "Gli scontri diretti sono difficili per tutti, non solo per l'Inter che ha preso il Liverpool. Il Napoli ha preso il Barcellona, le partite sono tutte aperte".- Mancini parla poi dal palco dei Gazzetta Sports Awards: "Speriamo che vada tutto bene, siamo molto felici. È stata fatta una cosa bellissima che ha reso felici gli italiani, è la cosa che ci rende orgogliosi. Non partivamo favoriti ma avevamo bravi giocatori, speravamo di arrivare in fondo e con l’andare delle partite siamo migliorati. Alla fine penso sia stato un titolo meritato. Senza giocatori non si fa nulla".- "Quando siamo arrivati in finale era già tutto molto avanti, non c'era niente da dire perché eravamo ad un punto in cui eravamo pronti a vincere, al top. Era la finale, non si era messa bene ma l'abbiamo ripresa e meritata, anche se è finita ai rigori. Alla vigilia della finale avevamo già detto tutto".- "Ci ho creduto da sempre, dal primo giorno, pensavo potessimo fare un grande Europeo. La partita che ci ha dato le prime sensazioni è stata con l'Austria, molto difficile. Le altre sono state molto aperte, ma da lì ho pensato che potessimo farcela".- "Verratti dice che ci pensa sempre? Fa bene Verratti a pensarci, ma dobbiamo pensarci tutti. Nonostante le ottime cose fatte questo è lo sport e dobbiamo saper reagire. Noi italiani siamo abbastanza bravi, siamo fiduciosi".