Il numero 10 della Nazionale Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo Italia-Germania: "È andata bene, sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Non era semplice, soprattutto dopo tutte le cose che si sono dette in questi giorni."



SUL GRUPPO - "Più che i giocatori, dovevamo ritrovare il gruppo di uomini. Si è rivista una gara da squadra, soprattutto contro una squadra fortissima come la Germania. L'Italia deve ripartire dai giovani, io cerco sempre di dire la verità: ci sono tanti ragazzi che sono messi a disposizione ed hanno dato il massimo. Non ho mai visto nessuno raggiungere risultati senza dare il 100%. Non dobbiamo abbatterci dopo una sconfitta, non dobbiamo esaltarci dopo una vittoria".