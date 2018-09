Cesare Prandelli ai microfoni di Rai Sport ha parlato del suo futuro, della Serie A e della Nazionale:



SUL FUTURO - “La mia idea è quella di restare in Italia, non ho l'ansia di tornare ma ho grandi motivazioni, ho rifiutato tutte le offerte che ho ricevuto. Mi manca il lavoro quotidiano".

SULLA SERIE A - "La società Juventus è l'unica ad aver progettato un discorso tecnico e ha avuto il coraggio di prendere il più forte al mondo per vincere la Champions. Le altre devono provare a rosicchiare qualche punto. Il Napoli ha calciatori che giocano insieme da parecchio, sono affiatati. Ancelotti ha portato equilibrio, qualcosa di diverso, può essere una sorpresa vederli giocare in maniera differente e vincere lo stesso. Inter? Ha carattere come il suo allenatore, può soltanto crescere. Roma? Mancano quei due giocatori che lo scorso anno erano un riferimento".

SULLA NAZIONALE - "Provoco, dovremmo proporre di non guardare per un paio d'anni le classifiche e pensare alla crescita dei ragazzi".

SUI SUOI PROGETTI - "Mi sto aggiornando, il calcio è sempre in evoluzione, puoi scomporre tutti i principi, ma alla fine il calcio è sempre il calcio”.