Primo allenamento per l'Italia nel ritiro di Coverciano in vista delle gare contro Portogallo - a Milano, in Nations League - e Stati Uniti - a Genk, in amichevole - che impegneranno gli Azzurri in questa tornata novembrina. Agli ordini di Roberto Mancini i tre esordienti Sensi, Tonali e Grifo, oltre a conferme e rientri. Dopo la cerimonia della Panchina d'Oro e la consueta conferenza stampa d'apertura del Commissario Tecnico, gli Azzurri sono scesi sul manto erboso per una seduta pomeridiana.



Sgambata per tutti, partitella per pochi, ovvero coloro che non sono scesi in campo nella giornata di domenica. Partitella sei contro sei, con Vincenzo Grifo tra i protagonisti, sebbene la scena sia stata rubata da Federico Chiesa, autore di una tripletta nel 3-2 a campo ridotto: gol della bandiera delle casacche blu proprio dell'italo-tedesco e di Leonardo Bonucci. Martedì, seduta pomeridiana.