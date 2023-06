Problema per l’Italia di Roberto Mancini a causa di un infortunio accusato da Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è stato uno dei più positivi nella gara persa contro la Spagna e dunque, in vista della sfida contro l’Olanda era uno dei principali candidati a partire nuovamente nella formazione titolare di Roberto Mancini.



LE CONDIZIONI - Davide Frattesi appunto, stando a quanto riportato da Sky Sport, ha accusato un problema al ginocchio. Proprio per questo motivo, è in dubbio per la sfida contro l’Olanda. Le condizioni del calciatore comunque saranno rivalutate più nel dettaglio nelle prossime ore.