Continuano gli allenamenti al Centro Tecnico Federale di Coverciano per la Nazionale di Roberto Mancini in vista dell’impegno contro il Portogallo in Nations League, in programma sabato 17 a ‘San Siro’, dove sono attesi oltre 62.000 spettatori. Confermati tra i titolari, almeno nelle esercitazioni, Immobile e Barella. L’attaccante della Lazio dovrebbe sostituire Bernardeschi al centro dell’attacco - completato da Insigne e Chiesa - mentre Jorginho, Verratti e il cagliaritano agiranno a centrocampo. Donnarumma in porta, Florenzi a destra, la coppia Bonucci-Chiellini al centro e Biraghi a sinistra completano l’undici.