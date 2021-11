Dopo il ko di Bastoni l'Italia perde anche Davide Calabria. Entrato negli ultimi dieci minuti nel pareggio di ieri contro la Svizzera, il terzino del Milan ha accusato un problema fisico confermato anche dagli esami effettuati stamattina. Il giocatore lascia il ritiro e non sarà a disposizione di Roberto Mancini per la gara di lunedì sera contro l'Irlanda del Nord.



DA VALUTARE - Calabria si è fermato per una sofferenza muscolare al polpaccio destro, da capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, con Stefano Pioli in attesa di risposte per sapere se lo avrà a disposizione per la trasferta del 20 novembre contro la Fiorentina alla ripresa del campionato.



NON SOLO CALABRIA - Calabria ma non solo, perché a lasciare il ritiro della Nazionale è anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, che rientra a casa per motivi personali. In vista della gara di lunedì sera, il ct Mancini ha convocato Davide Zappacosta (Atalanta), che in serata raggiungerà Roma per aggregarsi al gruppo.