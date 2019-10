A sorpresa, alla rifinitura dell’Italia si è presentato Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna, che sta combattendo contro la leucemia e ha lasciato l’ospedale dopo aver concluso il secondo ciclo di cure, si è recato all’Olimpico proprio nel momento in cui gli Azzurri erano impegnati nella rifinitura in vista della Grecia. Con Sinisa, presenti anche i suoi figli per assistere alla seduta dalla panchina. Il commissario tecnico Mancini lo ha salutato calorosamente e gli ha regalato la maglia verde che indosserà la Nazionale col suo numero 11 e il suo nome. Una splendida sorpresa per gli Azzurri in vista della sfida di domani.