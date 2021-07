Italia e Spagna si sono affrontate 37 volte, con un bilancio in parità: 11 volte hanno vinto gli Azzurri, altre 11 partite sono state invece vinte dalle Furie Rosse, mentre 15 confronti sono finiti in pareggio. Leggermente a favore dell'Italia la differenza reti, 43 contro 40. Il primo match ufficiale risale al 9 settembre del 1920 alle Olimpiadi di Anversa, con vittoria spagnola per 2-0. Anche l'ultimo incontro è stato vinto dalla Spagna, per 3-0, il 2 settembre 2017, nell'ambito delle qualificazioni ai Mondiali del 2018.